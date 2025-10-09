Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Être c'est lutter, vivre c'est vaincre

Alba Delore

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Constance, jeune professeure des écoles de trente-quatre ans et maman de deux enfants en bas âge, doit lutter contre un cancer agressif pendant la pandémie de la COVID-19. Sensible, elle fait face au manque de tact de son entourage, mais continue de s'appuyer sur son compagnon Matthieu, ses filles et ses parents. Comment ne pas baisser les bras face à ses lourds traitements et son quotidien déjà bien rempli ? Le combat sans répit de Constance sera ponctué de doutes, de maladresses, mais aussi d'amour et de bienveillance... A travers ce voyage émotionnel, l'auteure invite à découvrir un véritable parcours de femme. Son écriture touchante et authentique permet au lecteur de se sentir intimement proche de l'héroïne.

Par Alba Delore
Chez Hello Editions

|

Auteur

Alba Delore

Editeur

Hello Editions

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Être c'est lutter, vivre c'est vaincre par Alba Delore

Commenter ce livre

 

Être c'est lutter, vivre c'est vaincre

Alba Delore

Paru le 09/10/2025

230 pages

Hello Editions

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386273629
9782386273629
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.