Être c'est lutter, vivre c'est vaincre

Constance, jeune professeure des écoles de trente-quatre ans et maman de deux enfants en bas âge, doit lutter contre un cancer agressif pendant la pandémie de la COVID-19. Sensible, elle fait face au manque de tact de son entourage, mais continue de s'appuyer sur son compagnon Matthieu, ses filles et ses parents. Comment ne pas baisser les bras face à ses lourds traitements et son quotidien déjà bien rempli ? Le combat sans répit de Constance sera ponctué de doutes, de maladresses, mais aussi d'amour et de bienveillance... A travers ce voyage émotionnel, l'auteure invite à découvrir un véritable parcours de femme. Son écriture touchante et authentique permet au lecteur de se sentir intimement proche de l'héroïne.