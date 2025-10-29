Inscription

#Manga

Shibatarian Tome 5

Nathalie Lejeune, Katsuya Iwamuro

ActuaLitté
Plusieurs semaines se sont écoulées depuis la sortie du film SHIBATARIAN. Depuis, les Shibata se sont secrètement multipliés et ont réussi à s'infiltrer au coeur de la société japonaise. Leur nouvel objectif : détruire le Japon pour laisser leur empreinte dans l'histoire. Pour y parvenir, ils déclenchent un plan insensé : transformer chaque citoyen en Shibata. Face à cette menace grandissante, une seule personne peut encore les arrêter : Satô. C'est ici que s'achève le film que Shibata et Satô avaient imaginé ensemble. Katsuya Iwamuro est un jeune auteur très prometteur du JUMP+. Après un premier one shot (Armageddon wa Mata Ashita) en 2020, il créé en 2023 Shibatarian, son premier récit sérialisé. Publiée sur Manga plus en anglais, cette oeuvre est devenue virale, de nombreuses vidéos commentant le titre circulent sur Internet. Les lecteurs sont enthousiastes et dithyrambiques, et c'est sans aucun doute grâce au trait si particulier de l'artiste et à une intrigue envoûtante mêlant surnaturel et horreur.

Par Nathalie Lejeune, Katsuya Iwamuro
Panini comics

|

Auteur

Nathalie Lejeune, Katsuya Iwamuro

Editeur

Panini comics

Genre

Shonen/garçon

Shibatarian Tome 5

Katsuya Iwamuro trad. Nathalie Lejeune

Paru le 29/10/2025

180 pages

Panini comics

7,29 €

ActuaLitté
9791039140461
