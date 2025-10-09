Inscription
Les esprits de nacre

Christelle Peraldi

XIXe siècle, Montego Bay, Jamaïque. Au cours des trois sinistres années où Annie Palmer devint la maîtresse des lieux, le luxueux domaine de Rose Hall fut le théâtre d'évènements terrifiants. Désormais, l'inquiétant manoir des Caraïbes est réputé hanté. Trente ans plus tard, de l'autre côté de l'océan, un jeune voleur muet fait la connaissance d'Arte, une riche beauté italienne férue de spiritisme. Celle-ci est la propriétaire d'un étrange bracelet maudit, provenant de la Jamaïque... "Une enquête paranormale, inspirée de la terrible légende jamaïcaine de la sorcière blanche".

Par Christelle Peraldi
Chez Héron d'Argent

|

Auteur

Christelle Peraldi

Editeur

Héron d'Argent

Genre

Fantasy

Les esprits de nacre

Christelle Peraldi

Paru le 23/10/2025

Héron d'Argent

26,50 €

