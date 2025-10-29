Inscription
#Roman francophone

Molière au travail : écrire pour une troupe

Céline Candiard

On a coutume d'envisager le théâtre de Molière, en particulier les grandes comédies, du point de vue des idées philosophiques ou de l'expérience existentielle que l'on prête à leur auteur. Ce livre propose quant à lui de les approcher par le versant, étrangement peu emprunté, de leur fabrication pour la scène, en mettant au jour les outils et matériaux dont dispose le dramaturge, au premier chef ses comédiens et comédiennes, ainsi que les conventions théâtrales de son époque. Il retrace les procédés de fabrication de quatre de ses pièces les plus célèbres et les plus commentées (L'Ecole des femmes, Dom Juan, Le Misanthrope, Tartuffe), et ambitionne ainsi, par l'histoire de la scène et des pratiques d'acteurs, d'apporter un nouvel éclairage sur leur sens et les visées de leur auteur.

Chez Hermann

|

Auteur

Céline Candiard

Editeur

Hermann

Genre

Théâtre - Essais

Molière au travail : écrire pour une troupe

Céline Candiard

Paru le 29/10/2025

360 pages

Hermann

29,00 €

9791037045171
