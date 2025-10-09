Not just a pretty face Tome 1

Avec Not Just a Pretty Face, Karin Anzai nous offre une comédie romantique particulièrement efficace et moderne. Avec beaucoup d'humour, elle dépeint deux adolescents qui apprennent à se connaître au-delà des filtres des réseaux sociaux. Si Sana aime autant les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle peut y assouvir sa passion : dénicher des beaux gosses à suivre ! Et si elle se réjouit de rejoindre le lycée Minowa, c'est parce que l'une de ses idoles, Kanato Ugô, y serait inscrite ! La rumeur se révèle vite vraie, mais la situation n'a rien d'idyllique... En plein décrochage scolaire, le jeune influenceur est face à un ultimatum : s'il ne parvient pas à booster la popularité de son lycée, il sera renvoyé ! Le hic ? Il ne connaît rien à Internet. Pour l'aider, Sana n'a pas le choix : elle doit devenir la community manager du lycée et gérer l'image de Kanato... Mais à trop se focaliser sur son visage, ne risque-t-elle pas de perdre de vue l'essentiel ?