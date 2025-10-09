Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Si tu me veux

Claire Allouch, Helena Hunting

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il est le meilleur ami de mon père. Mon irrésistible crush. Mon fantasme interdit. Ce n'est pas facile d'être la fille chérie du célèbre Roman Hammerstein. Surtout pour les relations amoureuses. Alors, quand je prends conscience de mon attirance pour le meilleur ami de mon père, lui aussi joueur de hockey dans l'équipe des Terror de Toronto, je sais déjà que les ennuis se profilent à l'horizon. De toute manière, Hollis n'a qu'un objectif : revenir au top de sa carrière après la blessure qui l'a immobilisé pendant des mois. Lorsqu'il comprend que j'en pince pour lui, il sait ce qu'il a à faire. Il doit me repousser à tout prix. Plus de dix ans nous séparent. Pourtant, j'ai bien l'impression qu'il commence à penser à moi d'une façon tout sauf innocente... Traduit de l'anglais par Claire Allouch RESERVE A UN PUBLIC AVERTI

Par Claire Allouch, Helena Hunting
Chez Roncière

|

Auteur

Claire Allouch, Helena Hunting

Editeur

Roncière

Genre

Romance sexy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Si tu me veux par Claire Allouch, Helena Hunting

Commenter ce livre

 

Si tu me veux

Helena Hunting trad. Claire Allouch

Paru le 09/10/2025

544 pages

Roncière

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385662424
9782385662424
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.