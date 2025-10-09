Si tu me veux

Il est le meilleur ami de mon père. Mon irrésistible crush. Mon fantasme interdit. Ce n'est pas facile d'être la fille chérie du célèbre Roman Hammerstein. Surtout pour les relations amoureuses. Alors, quand je prends conscience de mon attirance pour le meilleur ami de mon père, lui aussi joueur de hockey dans l'équipe des Terror de Toronto, je sais déjà que les ennuis se profilent à l'horizon. De toute manière, Hollis n'a qu'un objectif : revenir au top de sa carrière après la blessure qui l'a immobilisé pendant des mois. Lorsqu'il comprend que j'en pince pour lui, il sait ce qu'il a à faire. Il doit me repousser à tout prix. Plus de dix ans nous séparent. Pourtant, j'ai bien l'impression qu'il commence à penser à moi d'une façon tout sauf innocente... Traduit de l'anglais par Claire Allouch RESERVE A UN PUBLIC AVERTI