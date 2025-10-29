Inscription
#Essais

Prendre soin de la folie

Alexandre Klein, Marie-Claude Thifault

Depuis les débuts de la psychiatrie, les infirmières et infirmiers ont toujours été au coeur de la prise en charge des patients et patientes, comme de la gestion des centres de soins. Or, l'histoire s'est peu intéressée à eux. Minorité travaillant dans un domaine stigmatisé, au sein d'une profession longtemps considérée comme subalterne, les infirmières et infirmiers psychiatriques sont restés dans les placards de l'histoire, souvent dans l'ombre des grands médecins. Pourtant, il est impossible de comprendre les soins de santé mentale et leur évolution sans prendre en compte ces professionnels et professionnelles à part entière et le rôle central qu'ils y jouent. C'est ce que fait cet ouvrage, en présentant une série d'essais historiques sur le travail et les réalisations des infirmières et infirmiers psychiatriques dans le monde francophone. Qu'ils soient hommes ou femmes, laïques ou religieux, gardiens ou soignants, gestionnaires ou enseignants, les infirmiers et infirmières psychiatriques ont, selon les lieux et les époques, des visages multiples dont nous vous proposons ici les portraits.

Alexandre Klein, Marie-Claude Thifault
Hermann

|

Auteur

Alexandre Klein, Marie-Claude Thifault

Editeur

Hermann

Genre

Psychiatrie

Prendre soin de la folie

Alexandre Klein, Marie-Claude Thifault

29/10/2025

322 pages

Hermann

28,00 €

9791037042149
