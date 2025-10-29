Prendre soin de la folie

Depuis les débuts de la psychiatrie, les infirmières et infirmiers ont toujours été au coeur de la prise en charge des patients et patientes, comme de la gestion des centres de soins. Or, l'histoire s'est peu intéressée à eux. Minorité travaillant dans un domaine stigmatisé, au sein d'une profession longtemps considérée comme subalterne, les infirmières et infirmiers psychiatriques sont restés dans les placards de l'histoire, souvent dans l'ombre des grands médecins. Pourtant, il est impossible de comprendre les soins de santé mentale et leur évolution sans prendre en compte ces professionnels et professionnelles à part entière et le rôle central qu'ils y jouent. C'est ce que fait cet ouvrage, en présentant une série d'essais historiques sur le travail et les réalisations des infirmières et infirmiers psychiatriques dans le monde francophone. Qu'ils soient hommes ou femmes, laïques ou religieux, gardiens ou soignants, gestionnaires ou enseignants, les infirmiers et infirmières psychiatriques ont, selon les lieux et les époques, des visages multiples dont nous vous proposons ici les portraits.