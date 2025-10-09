Inscription
#Imaginaire

Le Pare-Lame

Thibaud Eliroff, Cassandra Clare

ActuaLitté
" Je suis le bouclier du prince. Je saigne pour qu'il n'ait pas à saigner. Je meurs pour qu'il vive éternellement. " L'un a été élevé pour régner, l'autre pour mourir. Dans la cité de Castellane, où tout le monde cherche à s'enrichir et à gagner du pouvoir, Kel est choisi pour devenir lePare-Lame, la doublure du prince héritier Conor Aurélien. En tant que tel, son destin est de protéger celui qu'il considère comme son frère et de mourir pour lui. Lin fait partie des Ashkar, une communauté isolée possédant les dernières traces de magie au monde. Doctoresse, il lui est permis de se déplacer à Castellane pour soigner les malades. Cependant, elle ne peut guérir la seule personne qui compte pour elle sans accéder à un savoir interdit. Approchés par le mystérieux Roi Chiffonnier qui leur promet à chacun ce qu'ils désirent le plus, Kel et Lin découvrent qu'une conspiration menace tout ce qu'ils connaissent. Réussiront-ils à protéger leurs proches dans un monde sur le point de sombrer dans le chaos ?

Par Thibaud Eliroff, Cassandra Clare
Chez PAL

|

Auteur

Thibaud Eliroff, Cassandra Clare

Editeur

PAL

Genre

Fantasy

Le Pare-Lame

Cassandra Clare trad. Thibaud Eliroff

Paru le 16/10/2025

PAL

9,10 €

9782385651213
