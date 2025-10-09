Ce grand album illustré propose une adaptation raffinée et simplifiée du célèbre conte La Belle au bois dormant, spécialement conçue pour les enfants dès 4 ans. Fidèle à l'esprit du conte original, cette version met en lumière la magie, le rêve et la puissance de l'amour qui traverse le temps, tout en rendant le récit fluide et captivant pour un jeune public. Des illustrations somptueuses, aux décors enchanteurs et aux personnages expressifs, plongent le lecteur dans un univers féerique où se mêlent château endormi, fées bienveillantes et malédiction oubliée.