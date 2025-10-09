Dinosaures 3D

Ce livre documentaire pop-up emmène les enfants à la découverte des dinosaures, à la rencontre des créatures les plus fascinantes que la Terre ait connues. Chaque double page révèle des animations spectaculaires en relief : le rugissement du T. rex, le vol du ptéranodon, ou encore la marche des énormes sauropodes. Tout en s'émerveillant, les jeunes lecteurs découvrent comment vivaient ces géants, ce qu'ils mangeaient, comment ils ont disparu... et bien plus encore. Un voyage éducatif et visuel spectaculaire, où apprentissage rime avec émerveillement !