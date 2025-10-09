Inscription
Dinosaures 3D

Christel Durantin

Ce livre documentaire pop-up emmène les enfants à la découverte des dinosaures, à la rencontre des créatures les plus fascinantes que la Terre ait connues. Chaque double page révèle des animations spectaculaires en relief : le rugissement du T. rex, le vol du ptéranodon, ou encore la marche des énormes sauropodes. Tout en s'émerveillant, les jeunes lecteurs découvrent comment vivaient ces géants, ce qu'ils mangeaient, comment ils ont disparu... et bien plus encore. Un voyage éducatif et visuel spectaculaire, où apprentissage rime avec émerveillement !

Par Christel Durantin
Chez Grenouille éditions

Auteur

Christel Durantin

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Préhistoire et dinosaures

Dinosaures 3D

Christel Durantin

Paru le 09/10/2025

16 pages

Grenouille éditions

15,95 €

9782384862665
