Ma première encyclopédie du sport

Isabelle Massol, Ilaria Barsotti

ActuaLitté
Ce grand album documentaire est une véritable porte d'entrée vers le monde du sport pour les enfants dès 7 ans. Ma première encyclopédie du sport propose un voyage complet à travers les disciplines sportives, des grands champions et des moments historiques inoubliables. Richement illustré et conçu dans un format attrayant, il permet aux jeunes lecteurs de découvrir plus de 30 sports, de comprendre leurs règles, leur histoire et leurs champions emblématiques, tout en s'amusant. Football, basketball, tennis, natation, athlétisme, rugby... Chaque discipline est présentée à travers des images dynamiques et des infographies ludiques, rendant l'apprentissage du sport à la fois accessible et passionnant.

Par Isabelle Massol, Ilaria Barsotti
Chez Grenouille éditions

|

Auteur

Isabelle Massol, Ilaria Barsotti

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Sport

Ma première encyclopédie du sport

Ilaria Barsotti trad. Isabelle Massol

Paru le 09/10/2025

40 pages

Grenouille éditions

17,90 €

ActuaLitté
9782384862429
