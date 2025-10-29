Erreur de vestiaire ! Chez les Fontaine, tout tourne autour du foot en général et de leur club de coeur en particulier : Ville-Basse. Au grand désarroi de Lily, la fille de la famille, qui du haut de ses seize ans a d'autres centres d'intérêt, moins sportifs et plus girly. Mais le regard que la jeune ado porte sur le ballon rond pourrait bien changer avec l'arrivée chez elle de Baptiste, un jeune stagiaire particulièrement à son goût que son papa a accepté d'accueillir pour l'année. Vu les piètres qualités footballistiques de son fils Jules, ce pourrait bien être pour le père de famille la seule chance d'héberger sous son toit un futur joueur de l'équipe première. Tout le monde vivrait donc heureux chez les Fontaine, si au dernier moment, suite à un imbroglio contractuel, ils ne se rendaient compte que le jeune stagiaire avait en fait signé dans le club voisin et ennemi : Ville-Haute ! Les Foot Furieux 2. 0 ! Depuis plus de vingt ans, chaque nouveauté des Foot Furieux est attendue par une foule de plus en plus nombreuse de supporters acharnés. Partant du principe que leur attachement à la série se nourrit de surprises, les auteurs et leur éditeur ont décidé cette fois de changer radicalement la formule qui a fait leur succès. Hors-jeu les gags en une page et les personnages à chaque fois renouvelés, Les Foot Furieux se déclineront désormais en histoires longues, animées par des personnages récurrents. Bienvenue donc à Baptiste, jeune prodige du ballon rond évoluant à Ville-Haute, à la famille Fontaine, aficionados officiels du club rival de Ville-Basse, et à une galerie de personnages tous plus hauts en couleur les uns que les autres, gravitant autour de ces deux clubs ennemis. Let Derby Rock ! Les prochains derbys risquent d'être animés !