Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Imaginaire

Let Derby Rock !

Daniel Bultreys, Gurcan Gursel, Gürsel, Manhaes

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Erreur de vestiaire ! Chez les Fontaine, tout tourne autour du foot en général et de leur club de coeur en particulier : Ville-Basse. Au grand désarroi de Lily, la fille de la famille, qui du haut de ses seize ans a d'autres centres d'intérêt, moins sportifs et plus girly. Mais le regard que la jeune ado porte sur le ballon rond pourrait bien changer avec l'arrivée chez elle de Baptiste, un jeune stagiaire particulièrement à son goût que son papa a accepté d'accueillir pour l'année. Vu les piètres qualités footballistiques de son fils Jules, ce pourrait bien être pour le père de famille la seule chance d'héberger sous son toit un futur joueur de l'équipe première. Tout le monde vivrait donc heureux chez les Fontaine, si au dernier moment, suite à un imbroglio contractuel, ils ne se rendaient compte que le jeune stagiaire avait en fait signé dans le club voisin et ennemi : Ville-Haute ! Les Foot Furieux 2. 0 ! Depuis plus de vingt ans, chaque nouveauté des Foot Furieux est attendue par une foule de plus en plus nombreuse de supporters acharnés. Partant du principe que leur attachement à la série se nourrit de surprises, les auteurs et leur éditeur ont décidé cette fois de changer radicalement la formule qui a fait leur succès. Hors-jeu les gags en une page et les personnages à chaque fois renouvelés, Les Foot Furieux se déclineront désormais en histoires longues, animées par des personnages récurrents. Bienvenue donc à Baptiste, jeune prodige du ballon rond évoluant à Ville-Haute, à la famille Fontaine, aficionados officiels du club rival de Ville-Basse, et à une galerie de personnages tous plus hauts en couleur les uns que les autres, gravitant autour de ces deux clubs ennemis. Let Derby Rock ! Les prochains derbys risquent d'être animés !

Par Daniel Bultreys, Gurcan Gursel, Gürsel, Manhaes
Chez Kennes

|

Auteur

Daniel Bultreys, Gurcan Gursel, Gürsel, Manhaes

Editeur

Kennes

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Let Derby Rock ! par Daniel Bultreys, Gurcan Gursel, Gürsel, Manhaes

Commenter ce livre

 

Let Derby Rock !

Daniel Bultreys, Gürsel

Paru le 05/11/2025

48 pages

Kennes

11,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782931300268
9782931300268
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.