Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Quand vient l'hiver...

Carmen Saldaña, Cornelia Boese

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une douce invitation à plonger dans la magie de l'hiver, avec des mécanismes de glissière qui transforment les illustrations. "L'hiver arrive dans la forêt. Doucement, les premiers flocons de neige recouvrent les animaux. Les ours se blottissent les uns contre les autres, la maman corbeau nourrit son petit, et les renards dansent sous la lumière de la lune pour se réchauffer. Une douce invitation à plonger dans la magie de l'hiver, avec des mécanismes de glissière qui transforment les illustrations au fil des pages".

Par Carmen Saldaña, Cornelia Boese
Chez Kimane

|

Auteur

Carmen Saldaña, Cornelia Boese

Editeur

Kimane

Genre

Livres rabats, tirettes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quand vient l'hiver... par Carmen Saldaña, Cornelia Boese

Commenter ce livre

 

Quand vient l'hiver...

Carmen Saldaña, Cornelia Boese

Paru le 09/10/2025

12 pages

Kimane

13,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782383224518
9782383224518
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.