Quand vient l'hiver...

Une douce invitation à plonger dans la magie de l'hiver, avec des mécanismes de glissière qui transforment les illustrations. "L'hiver arrive dans la forêt. Doucement, les premiers flocons de neige recouvrent les animaux. Les ours se blottissent les uns contre les autres, la maman corbeau nourrit son petit, et les renards dansent sous la lumière de la lune pour se réchauffer. Une douce invitation à plonger dans la magie de l'hiver, avec des mécanismes de glissière qui transforment les illustrations au fil des pages".