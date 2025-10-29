Inscription
#Essais

Antoine Dupont, le prodige

Thibaut Geffrotin

ActuaLitté
Depuis l'enfance, Antoine Dupont n'a eu qu'un seul objectif : être joueur professionnel de rugby. Pour accomplir ce rêve, il a tout donné. Et avec quel panache - cinq titres de champion de France, deux étoiles européennes, un Grand Chelem et une médaille d'or olympique ! Dans cette biographie, l'auteur retrace une vie entièrement consacrée à cette passion dévorante. On y découvre un enfant né dans un petit village du Sud-Ouest où, même si le rugby est une religion, Antoine était simplement destiné à reprendre la ferme de ses parents. Le destin en a décidé autrement, car la seule passion du jeune homme est le ballon ovale. Il n'a jamais renoncé, il repousse ses limites et enchaîne les entraînements, les victoires mais aussi les défaites et les coups durs. C'est le portrait d'un homme simple toujours attaché à ses racines, loin des paillettes. Un champion exemplaire.

Par Thibaut Geffrotin
Chez City Editions

|

Auteur

Thibaut Geffrotin

Editeur

City Editions

Genre

Rugby

Antoine Dupont, le prodige

Thibaut Geffrotin

Paru le 13/11/2025

288 pages

City Editions

18,90 €

ActuaLitté
9782824626956
