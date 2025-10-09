Le petit fantôme en édredon découvre noël

Une histoire tendre sur le bonheur de fêter Noël et de partager cette magie avec ses amis. "Le petit fantôme en édredon adore voler dans le ciel d'hiver. Son duvet lui tient bien chaud ! Mais ses amis fantômes en draps, eux, craignent trop le froid et ne mettent jamais un bout de tissu dehors. Lors d'une de ses virées glacées, le petit fantôme en édredon découvre qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire chez les humains... Ils accrochent des lumières partout et une atmosphère de fête règne dans les rues. C'est si beau, et si chaleureux ! Mais le petit fantôme ne peut partager cette magie avec ses amis. Et s'il apportait la magie jusqu'à eux ? Une histoire tendre sur le bonheur de fêter Noël et de partager cette magie avec ses amis".