Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Constellations

Paul Geai, Jeanne Picq

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"C'est dans le ciel étoilé que naissent les songes des rêveurs éveillés. Quand le soleil se retire et que la nuit étend sa couverture d'ombres, dans le ciel percé de brillances, d'étranges figures prennent forme. Ce sont les constellations, créatures imaginaires et héros légendaires qui donnent vie aux innombrables étoiles de la voute céleste. Sauras-tu les reconnaître ? " "Constellations" est un livre pour tous les explorateurs du ciel qui rêvent de voyager à travers les étoiles. C'est une invitation à partir à la découverte des constellations, ces images du ciel nocturne qui racontent les rêves des hommes, leurs contes et leurs légendes. Dans ce nouvel opus, huit nouvelles constellations à découvrir !

Par Paul Geai, Jeanne Picq
Chez Le Cosmographe

|

Auteur

Paul Geai, Jeanne Picq

Editeur

Le Cosmographe

Genre

Autres éditeurs (A à E)

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Constellations par Paul Geai, Jeanne Picq

Commenter ce livre

 

Constellations

Paul Geai, Jeanne Picq

Paru le 05/12/2025

52 pages

Le Cosmographe

34,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490102624
9782490102624
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.