"C'est dans le ciel étoilé que naissent les songes des rêveurs éveillés. Quand le soleil se retire et que la nuit étend sa couverture d'ombres, dans le ciel percé de brillances, d'étranges figures prennent forme. Ce sont les constellations, créatures imaginaires et héros légendaires qui donnent vie aux innombrables étoiles de la voute céleste. Sauras-tu les reconnaître ? " "Constellations" est un livre pour tous les explorateurs du ciel qui rêvent de voyager à travers les étoiles. C'est une invitation à partir à la découverte des constellations, ces images du ciel nocturne qui racontent les rêves des hommes, leurs contes et leurs légendes. Dans ce nouvel opus, huit nouvelles constellations à découvrir !