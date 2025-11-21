Magical Buffs : L'éveil de l'enchanteur polyvalent Tome 5

Grâce aux exploits de Wim, l'expédition de la Nachtlibelle dans le 98e étage à été un franc succès. Cependant, l'utilisation de transformation : marionnettiste a infligé à Wim de graves blessures. Pendant sa convalescence, les membres de l'équipe et le maître de guilde de Feelbron établissent des liens qui amènent Wim à vivre des changements inattendus dans son état d'esprit. Parallèlement, les membres de qui ont banni Wim, entreprennent une mission téméraire : défier le 99e étage ! Les intriques se multiplient à Feelbron, dans ce 5e tome plein de tensions !