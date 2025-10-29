Atlas historique du monde biblique

S'appuyant sur les recherches archéologiques pour situer les personnages et les événements bibliques dans leur contexte historique, l'ouvrage présente un panorama éblouissant et approfondi du Proche-Orient de l'Antiquité et offre une peinture fascinante de tout ce qui faisait la vie quotidienne des populations de l'époque. Supervisé par des historiens, chaque chapitre est richement documenté par une recherche et des découvertes archéologiques, couvrant l'histoire de la Terre Sainte. Plus de 50 cartes inédites situant les lieux et événements bibliques dans leur contexte géographique. 350 photographies qui donnent une vie et une réalité à des régions et à des cultures disparues +60 repères chronologiques montrant l'évolution historique des régions et civilisations du Proche-Orient. . Une abondante iconographie mettant en valeur l'art et l'architecture des cultures antiques.