#Essais

Atlas historique du monde biblique

François-Xavier Durandy, Jean-Pierre Isbouts

ActuaLitté
S'appuyant sur les recherches archéologiques pour situer les personnages et les événements bibliques dans leur contexte historique, l'ouvrage présente un panorama éblouissant et approfondi du Proche-Orient de l'Antiquité et offre une peinture fascinante de tout ce qui faisait la vie quotidienne des populations de l'époque. Supervisé par des historiens, chaque chapitre est richement documenté par une recherche et des découvertes archéologiques, couvrant l'histoire de la Terre Sainte. Plus de 50 cartes inédites situant les lieux et événements bibliques dans leur contexte géographique. 350 photographies qui donnent une vie et une réalité à des régions et à des cultures disparues +60 repères chronologiques montrant l'évolution historique des régions et civilisations du Proche-Orient. . Une abondante iconographie mettant en valeur l'art et l'architecture des cultures antiques.

Par François-Xavier Durandy, Jean-Pierre Isbouts
Chez Editions Prisma

|

Auteur

François-Xavier Durandy, Jean-Pierre Isbouts

Editeur

Editions Prisma

Genre

Histoire antique

Retrouver tous les articles sur Atlas historique du monde biblique par François-Xavier Durandy, Jean-Pierre Isbouts

Atlas historique du monde biblique

Jean-Pierre Isbouts trad. François-Xavier Durandy

Paru le 29/10/2025

368 pages

Editions Prisma

35,00 €

ActuaLitté
9782810441976
© Notice établie par ORB
