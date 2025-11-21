Inscription
#Manga

Out Tome 20

Tatsuya Iguchi, Makoto Mizuta

La guerre entre Kilihito et Kyôranki s'emballe à une vitesse vertigineuse. Durant son duel à mort contre Misuzu Kazama, le passé spectaculaire de Keigo Nagashima refait surface. Pourquoi un garçon aussi calme et gentil a-t-il rejoint un gang comme Kilihito ? Quel lien l'unit à Fûrin ? Le passé triste et ensanglanté de Kilihito est une nouvelle fois dévoilé. Et peu à peu se dessine l'avenir de ces délinquants rejetés par la société.

Seinen/Homme

Paru le 28/11/2025

196 pages

7,95 €

9782385034450
