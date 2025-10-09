Inscription
#Imaginaire

Le Serment d'Eldenaï Tome 2

Georgia Caldera

ActuaLitté
Plongez dans un monde autrefois peuplé de titans divins, où Eldenaï a conclu un pacte avec une ancienne déesse pour sauver les siens... Quand les dieux se mêlent des affaires des hommes, c'est le monde entier qui en est ébranlé... Depuis l'invasion brutale de Vhel, son île natale, Eldenaï a tout perdu. Sa famille, son foyer... son monde. Investie d'un pouvoir divin et désormais bras armé de la déesse Senaifu, elle ne vit plus que dans un seul but : se venger. Mais sa rencontre avec Estrelios a tout bouleversé. Elle a survécu à leur confrontation, pourtant, il a juré de la retrouver pour la tuer. Un lien étrange se tisse alors entre eux, sensuel mais dangereux, puissant et tellement fragile à la fois. Les certitudes d'Eldenaï commencent à se fissurer. Pourquoi Senaifu l'envoie-t-elle exécuter des inconnus aux quatre coins d'Encelica ? Quelle est la véritable nature du conflit qui oppose sa divinité à celle d'Estrelios ? Et surtout... comment aimer un homme qui veut sa mort ?

|

Paru le 09/10/2025

22,00 €

9782381672335
