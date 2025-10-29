Journaux de la libération

Le tour de France de la Libération démarre à Sainte-Mère-Eglise, première ville libérée le 6 juin 1944, le 1er jour du débarquement. Il prendra fin à Saint-Nazaire, libéré le 11 mai 1945, deux jours après la capitulation de l'Allemagne. Cet ouvrage raconte, année après année, ville après ville, cette Libération comme elle a été vécue et perçue par les Français à l'époque, à travers l'information qu'ils recevaient, grâce à la formidable collection de Benoît Prot. C'est aussi un tour de France de la nouvelle presse qui apparaît au fur et à mesure de la Libération pour remplacer les journaux interdits. Ce recueil se distingue par sa richesse documentaire unique : Unes de journaux, extraits d'articles de presse, tracts clandestins, cartes de France, tableau chronologique des événements... Tous ces documents ont analysés, décryptés et commentés par l'auteur et certaines archives sont inédites.