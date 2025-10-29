Inscription
#Beaux livres

Journaux de la libération

Grégory Bricout, Benoît Prot

ActuaLitté
Le tour de France de la Libération démarre à Sainte-Mère-Eglise, première ville libérée le 6 juin 1944, le 1er jour du débarquement. Il prendra fin à Saint-Nazaire, libéré le 11 mai 1945, deux jours après la capitulation de l'Allemagne. Cet ouvrage raconte, année après année, ville après ville, cette Libération comme elle a été vécue et perçue par les Français à l'époque, à travers l'information qu'ils recevaient, grâce à la formidable collection de Benoît Prot. C'est aussi un tour de France de la nouvelle presse qui apparaît au fur et à mesure de la Libération pour remplacer les journaux interdits. Ce recueil se distingue par sa richesse documentaire unique : Unes de journaux, extraits d'articles de presse, tracts clandestins, cartes de France, tableau chronologique des événements... Tous ces documents ont analysés, décryptés et commentés par l'auteur et certaines archives sont inédites.

Par Grégory Bricout, Benoît Prot
Chez Editions Prisma

|

Auteur

Grégory Bricout, Benoît Prot

Editeur

Editions Prisma

Genre

libération, épuration

Journaux de la libération

Benoît Prot

Paru le 29/10/2025

224 pages

Editions Prisma

29,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

ActuaLitté
9782810441877
© Notice établie par ORB
