#Manga

Out Tome 19

Tatsuya Iguchi, Makoto Mizuta

ActuaLitté
La guerre entre Kilihito et Kyôranki s'envenime à mesure que les cadavres s'entassent. Alors qu'il cherchait Masaru Taguchi, Genya Karube finit par le retrouver... mais ce qu'il découvre tourne au cauchemar... dont nul ne semble pouvoir s'éveiller. Pendant ce temps, Kenzô Shimohara part seul en quête d'un mystérieux "trésor" dissimulé dans la base de Kyôranki. Lorsqu'il atteint enfin la tombe de Rukia Hongô, un troisième camp entre à son tour dans le conflit. La guerre continue de prendre de l'ampleur à mesure que les choses se compliquent...

Par Tatsuya Iguchi, Makoto Mizuta
Chez Meian Editions

|

Auteur

Tatsuya Iguchi, Makoto Mizuta

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

Out Tome 19

Tatsuya Iguchi, Makoto Mizuta

Paru le 28/11/2025

196 pages

Meian Editions

7,95 €

ActuaLitté
9782385034443
