Out Tome 19

La guerre entre Kilihito et Kyôranki s'envenime à mesure que les cadavres s'entassent. Alors qu'il cherchait Masaru Taguchi, Genya Karube finit par le retrouver... mais ce qu'il découvre tourne au cauchemar... dont nul ne semble pouvoir s'éveiller. Pendant ce temps, Kenzô Shimohara part seul en quête d'un mystérieux "trésor" dissimulé dans la base de Kyôranki. Lorsqu'il atteint enfin la tombe de Rukia Hongô, un troisième camp entre à son tour dans le conflit. La guerre continue de prendre de l'ampleur à mesure que les choses se compliquent...