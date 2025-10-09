Inscription
#Essais

Chevaux de rêves

Laetitia Boulin-Néel

ActuaLitté
Une sélection de plus beaux chevaux par Cheval Magazine Parmi les centaines de races de chevaux recensées dans le monde, comment sélectionner celles qui entrent dans la catégorie " chevaux de rêve " ? Comment remiser au placard la quasi-totalité de ces races pour n'en garder au final qu'une petite dizaine qui, dans cet ouvrage, porteront glorieusement ce label secrètement envié ? Autant l'avouer, les critères de sélection ont été essentiellement d'ordre esthétique : la classe, l'allure, une crinière longue à traîner au sol, des mensurations de top modèles, une robe bigarrée ou dorée à faire frémir de jalousie... Le cheval est avant tout l'incarnation de la beauté et de la force, de la docilité et de la liberté et c'est au naturel, lancé à plein galop dans ses pâtures ou immobile, qu'il laisse dévoiler les mystères de sa grâce et de son élégance.

Par Laetitia Boulin-Néel
Chez Editions Casa

|

Auteur

Laetitia Boulin-Néel

Editeur

Editions Casa

Genre

Equitation

Chevaux de rêves

Laetitia Boulin-Néel

Paru le 09/10/2025

208 pages

Editions Casa

25,95 €

ActuaLitté
