Chevaux de rêves

Une sélection de plus beaux chevaux par Cheval Magazine Parmi les centaines de races de chevaux recensées dans le monde, comment sélectionner celles qui entrent dans la catégorie " chevaux de rêve " ? Comment remiser au placard la quasi-totalité de ces races pour n'en garder au final qu'une petite dizaine qui, dans cet ouvrage, porteront glorieusement ce label secrètement envié ? Autant l'avouer, les critères de sélection ont été essentiellement d'ordre esthétique : la classe, l'allure, une crinière longue à traîner au sol, des mensurations de top modèles, une robe bigarrée ou dorée à faire frémir de jalousie... Le cheval est avant tout l'incarnation de la beauté et de la force, de la docilité et de la liberté et c'est au naturel, lancé à plein galop dans ses pâtures ou immobile, qu'il laisse dévoiler les mystères de sa grâce et de son élégance.