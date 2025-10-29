La vérité sur les COP

La 30ème " Conférence Of Parties " ou COP se tiendra à Belem au Brésil du 10 au 21 novembre 2025. Organisée par les Nations-Unies, elle rassemblera les délégués scientifiques et politiques d'un très grand nombre de pays. Samuel Furfari a été pendant plus de 35 ans l'un des hauts responsables de la Direction de l'énergie de l'Union Européenne. A ce titre, il travaille sur la transition énergétique depuis 1994 soit un an avant la première COP qui eut lieu à Berlin en 1995. Il a participé à la plupart de ces COP et a suivi de l'intérieur, pour le compte de l'UE, le déroulement des travaux et des recherches autour des questions climatiques et énergétiques. Il révèle comment ces conférences se déroulent vraiment. A l'occasion de chaque COP, le scenario est toujours le même : une intense campagne médiatique accompagnée d'images saisissantes et dramatiques pour mobiliser les opinions autour de l'urgence climatique, de grandes (ou de moins grandes) promesses inscrites dans le communiqué final, et un résultat effectif mesuré proche du néant : Depuis le sommet de Rio en 1992, les émissions mondiales de CO2 ont augmenté de 65%. Il est donc temps de montrer de l'intérieur ce qui a été dit et ce qui a été fait depuis 30 ans dans le cadre de ces COP pour comprendre pourquoi ces grandes messes internationales ne servent finalement qu'à entretenir l'illusion d'une action collective. Ingénieur, docteur en Sciences appliquées, Samuel Furfari a travaillé pendant 36 ans à la direction de l'énergie de la Commission Européenne. Aujourd'hui enseignant en géopolitique de l'énergie à l'ESCP, il est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Energies, mensonges d'état (L'Artilleur, 2024).