Climat : l'effet rideau noir

Puisqu'il est établi que la présence de CO2 dans l'atmosphère terrestre contribue au réchauffement climatique, l'instinct conduit à penser que l'accroissement de CO2 en cours va réchauffer toujours plus la planète. Mais l'instinct est parfois trompeur et c'est le cas ici avec un phénomène physique contre-intuitif que l'on peut illustrer par " l'effet rideau noir " : quand on place un rideau noir devant une fenêtre, celui-ci bloque la lumière et ajouter un ou plusieurs rideaux noirs par-dessus le premier ne change rien. La situation n'est pas très différente pour le CO2. Les molécules de CO2 ont la capacité de bloquer les radiations émises par la surface terrestre de longueurs d'onde comprises entre 14 et 16 microns. Une faible concentration de CO2, par exemple autour de 100ppm soit environ un quart du niveau actuel, suffit à bloquer la majeure partie du rayonnement terrestre. L'ajout de CO2 ne changera rien. Au cours des 60 dernières années, la concentration de CO2 a été ainsi accrue d'un tiers alors que le rayonnement terrestre vers l'espace n'a pas varié de 1/200ème, passant de 278 w/m à 276, 7. Même si la concentration de CO2 atmosphérique actuelle venait à doubler, les radiations de la terre vers l'espace ne seraient réduites que de 1%. Les efforts colossaux consentis par nos pays pour la décarbonation manquent donc cruellement de justification. Christian Gerondeau est ingénieur polytechnicien. IL a publié de nombreux ouvrages sur les questions climatiques et environnementales.