Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Climat : l'effet rideau noir

Christian Gerondeau

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Puisqu'il est établi que la présence de CO2 dans l'atmosphère terrestre contribue au réchauffement climatique, l'instinct conduit à penser que l'accroissement de CO2 en cours va réchauffer toujours plus la planète. Mais l'instinct est parfois trompeur et c'est le cas ici avec un phénomène physique contre-intuitif que l'on peut illustrer par " l'effet rideau noir " : quand on place un rideau noir devant une fenêtre, celui-ci bloque la lumière et ajouter un ou plusieurs rideaux noirs par-dessus le premier ne change rien. La situation n'est pas très différente pour le CO2. Les molécules de CO2 ont la capacité de bloquer les radiations émises par la surface terrestre de longueurs d'onde comprises entre 14 et 16 microns. Une faible concentration de CO2, par exemple autour de 100ppm soit environ un quart du niveau actuel, suffit à bloquer la majeure partie du rayonnement terrestre. L'ajout de CO2 ne changera rien. Au cours des 60 dernières années, la concentration de CO2 a été ainsi accrue d'un tiers alors que le rayonnement terrestre vers l'espace n'a pas varié de 1/200ème, passant de 278 w/m à 276, 7. Même si la concentration de CO2 atmosphérique actuelle venait à doubler, les radiations de la terre vers l'espace ne seraient réduites que de 1%. Les efforts colossaux consentis par nos pays pour la décarbonation manquent donc cruellement de justification. Christian Gerondeau est ingénieur polytechnicien. IL a publié de nombreux ouvrages sur les questions climatiques et environnementales.

Par Christian Gerondeau
Chez Editions du Toucan

|

Auteur

Christian Gerondeau

Editeur

Editions du Toucan

Genre

Réchauffement climatique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Climat : l'effet rideau noir par Christian Gerondeau

Commenter ce livre

 

Climat : l'effet rideau noir

Christian Gerondeau

Paru le 29/10/2025

Editions du Toucan

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782810013098
9782810013098
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.