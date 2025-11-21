Inscription
#Manga

How NOT to Summon a Demon Lord Tome 16

Yukiya Murasaki, Naoto Fukuda

ActuaLitté
Au village des elfes sombres, Diablo et son groupe espèrent apprendre un rituel pour libérer Rem des derniers fragments de l'âme du roi démon. Raffleisha, la cheffe du village, ne peut accéder à leur requête, vu la situation entre les elfes et les elfes sombres. Mais l'annonce de la mort du souverain de Greenwood pousse le groupe à reprendre la route vers la terre natale de Shera. Raffleisha leur fait alors une proposition...

Par Yukiya Murasaki, Naoto Fukuda
Chez Meian Editions

|

Auteur

Yukiya Murasaki, Naoto Fukuda

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

How NOT to Summon a Demon Lord Tome 16

Yukiya Murasaki, Naoto Fukuda

Paru le 28/11/2025

196 pages

Meian Editions

6,95 €

ActuaLitté
9782385030384
