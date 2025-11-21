How NOT to Summon a Demon Lord Tome 16

Au village des elfes sombres, Diablo et son groupe espèrent apprendre un rituel pour libérer Rem des derniers fragments de l'âme du roi démon. Raffleisha, la cheffe du village, ne peut accéder à leur requête, vu la situation entre les elfes et les elfes sombres. Mais l'annonce de la mort du souverain de Greenwood pousse le groupe à reprendre la route vers la terre natale de Shera. Raffleisha leur fait alors une proposition...