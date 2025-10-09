Inscription
#Essais

Sensibles par nature

Delphine Bonnin, Lucia Sylvain-Bonfanti

ActuaLitté
Entre coopération et rivalités avec leur environnement, les plantes sont bien des êtres actifs, évolués et sensibles. Deux jeunes scientifiques explorent ce que la recherche révèle de ces dynamiques coordonnées, précises et adaptées du monde végétal. Au-delà des apparences et des idées reçues, une invitation à redécouvrir les plantes et à repenser leur façon d'être au monde. Fixées au sol, les plantes ont développé une autre manière d'exister. Elles ne chassent pas, elles fabriquent leurs propres ressources. Elles ne fuient pas le danger, elles sacrifient une partie de leur organisme. Elles ne se cachent pas, elles se réorientent judicieusement. Ni réflexes ni simples réactions mécaniques, ces comportements révèlent une sensibilité végétale passée sous silence. De nouvelles découvertes bouleversent notre perception, nous rapprochant de ce que sont fondamentalement les végétaux : des êtres vivants actifs, évolués et sensibles. Les autrices, deux scientifiques, nous invitent dans ce livre à déplacer notre regard sur les plantes, en racontant autrement ce qu'elles sont, ce qu'elles font et ce qu'elles rendent possible. L'histoire de nos relations avec les plantes. A la croisée des disciplines scientifiques, de l'anthropologie à l'ethnobotanique, les autrices retracent les usages, les croyances et les récits associés aux plantes, et questionnent notre manière de penser le végétal. Les singularités des plantes à la loupe. De l'infiniment petit d'une cellule, constituant commun à tout le vivant, aux spécificités propres des plantes, chaque détail de leur anatomie dévoile leur incroyable adaptation sur Terre. Des expériences sensibles illustrées. Toucher sans peau ni doigts, réagir au son des pollinisateurs ou encore voir la lumière sont autant de capacités insoupçonnées mais bien réelles des plantes. Ces révélations sont le fruit d'années de recherches scientifiques, que cet ouvrage appelle à découvrir.

Par Delphine Bonnin, Lucia Sylvain-Bonfanti
Chez Editions Eugen Ulmer

|

Auteur

Delphine Bonnin, Lucia Sylvain-Bonfanti

Editeur

Editions Eugen Ulmer

Genre

Sciences de la vie

Sensibles par nature

Delphine Bonnin, Lucia Sylvain-Bonfanti

Paru le 09/10/2025

208 pages

Editions Eugen Ulmer

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782379224218
