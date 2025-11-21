Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

It's a Teenager Dream

Olivier Schmitt, Dominique Blanc-Francard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Nourri au son des années yéyé, Dominique Blanc-Francard - celui qu'on appellera DBF tel un label de qualité - est d'abord musicien. Sa curiosité insatiable le poussera à chercher plus loin dans la fabrique du son et à passer de l'autre côté de la vitre du studio d'enregistrement. Une formidable aventure commence alors depuis le château d'Hérouville où il côtoie le Grateful Dead, Pink Floyd et Elton John, puis en tant qu'ingénieur free-lance dans les nombreux studios parisiens - Davout, L'Aquarium, Ferber - qui n'ont plus de secret pour lui. DBF travaille pour des artistes aussi divers que Serge Gainsbourg, Michel Delpech, Françoise Hardy, Benjamin Biolay, Hubert Mounier ou Camille. Outre les rencontres, cet ouvrage revient sur soixante années d'aventures technologiques, d'histoire des studios d'enregistrements, des microphones, des magnétophones et consoles, de l'informatique musicale et de la révolution numérique. Chaque décennie a charrié son lot d'innovations techniques et d'évolutions sociales qui ont toutes eu une incidence sur la manière dont la musique est produite et sur la façon dont les gens l'écoutent.

Par Olivier Schmitt, Dominique Blanc-Francard
Chez Le mot et le reste

|

Auteur

Olivier Schmitt, Dominique Blanc-Francard

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Chanson française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur It's a Teenager Dream par Olivier Schmitt, Dominique Blanc-Francard

Commenter ce livre

 

It's a Teenager Dream

Olivier Schmitt, Dominique Blanc-Francard

Paru le 21/11/2025

368 pages

Le mot et le reste

26,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384317523
9782384317523
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.