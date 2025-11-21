It's a Teenager Dream

Nourri au son des années yéyé, Dominique Blanc-Francard - celui qu'on appellera DBF tel un label de qualité - est d'abord musicien. Sa curiosité insatiable le poussera à chercher plus loin dans la fabrique du son et à passer de l'autre côté de la vitre du studio d'enregistrement. Une formidable aventure commence alors depuis le château d'Hérouville où il côtoie le Grateful Dead, Pink Floyd et Elton John, puis en tant qu'ingénieur free-lance dans les nombreux studios parisiens - Davout, L'Aquarium, Ferber - qui n'ont plus de secret pour lui. DBF travaille pour des artistes aussi divers que Serge Gainsbourg, Michel Delpech, Françoise Hardy, Benjamin Biolay, Hubert Mounier ou Camille. Outre les rencontres, cet ouvrage revient sur soixante années d'aventures technologiques, d'histoire des studios d'enregistrements, des microphones, des magnétophones et consoles, de l'informatique musicale et de la révolution numérique. Chaque décennie a charrié son lot d'innovations techniques et d'évolutions sociales qui ont toutes eu une incidence sur la manière dont la musique est produite et sur la façon dont les gens l'écoutent.