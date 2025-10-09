Sous ces astres infortunés Tome 1

Pourquoi nos étoiles s'opposent-elles ? Traumatisée par sa captivité dans le donjon de Mordeus, la princesse Jasalyn est désormais armée d'une bague enchantée qui lui confère le baiser de mort. A la faveur de la nuit, elle étanche sa soif de vengeance envers ses ennemis. Felicity, quant à elle, est une métamorphe. Acculée par une prophétie selon laquelle elle tuera un jour son père, elle est contrainte de vivre cachée. Lorsque la rumeur de la résurrection du roi maléfique se répand à la Cour d'Ombre, Felicity revêt l'apparence de Jas pour l'aider à accomplir sa mission. Mais leurs plans sont bouleversés lorsque l'amour s'immisce dans leurs vies. Alors que le destin des royaumes de Faërie et d'Elora est en péril, elles découvriront quelle terrible infortune menace d'éteindre leurs étoiles. Traduit par Anne-Judith Descombey