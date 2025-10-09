Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Sous ces astres infortunés Tome 1

Anne-Judith Descombey, Lexi Ryan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pourquoi nos étoiles s'opposent-elles ? Traumatisée par sa captivité dans le donjon de Mordeus, la princesse Jasalyn est désormais armée d'une bague enchantée qui lui confère le baiser de mort. A la faveur de la nuit, elle étanche sa soif de vengeance envers ses ennemis. Felicity, quant à elle, est une métamorphe. Acculée par une prophétie selon laquelle elle tuera un jour son père, elle est contrainte de vivre cachée. Lorsque la rumeur de la résurrection du roi maléfique se répand à la Cour d'Ombre, Felicity revêt l'apparence de Jas pour l'aider à accomplir sa mission. Mais leurs plans sont bouleversés lorsque l'amour s'immisce dans leurs vies. Alors que le destin des royaumes de Faërie et d'Elora est en péril, elles découvriront quelle terrible infortune menace d'éteindre leurs étoiles. Traduit par Anne-Judith Descombey

Par Anne-Judith Descombey, Lexi Ryan
Chez De Saxus

|

Auteur

Anne-Judith Descombey, Lexi Ryan

Editeur

De Saxus

Genre

Mondes fantastiques

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sous ces astres infortunés Tome 1 par Anne-Judith Descombey, Lexi Ryan

Commenter ce livre

 

Sous ces astres infortunés Tome 1

Lexi Ryan trad. Anne-Judith Descombey

Paru le 16/10/2025

432 pages

De Saxus

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378767815
9782378767815
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.