#Essais

King Crimson

Aymeric Leroy

Plus qu'un groupe ou qu'un style musical, King Crimson est un état d'esprit. C'est en tout cas ce qu'affirme sa figure emblématique, le guitariste et compositeur Robert Fripp. Une vision artistique qui transcenderait les individualités pourtant fortes (Ian McDonald, Greg Lake, Michael Giles, Mel Collins, John Wetton, Bill Bruford, Adrian Belew et Tony Levin) réunies sous cette dénomination, justifiant ses multiples réincarnations et son évolution musicale au long d'une carrière qui s'est étendue sur cinq décennies. King Crimson reste considéré comme une formation référentielle bien au-delà du cénacle des amateurs de rock progressif, dont il est historiquement l'inventeur mais avec lequel il entretient des rapports ambigus. S'il en présente certains des traits caractéristiques - prédilection pour l'expression instrumentale, propension à la complexité harmonique et rythmique -, il n'en demeure pas moins en marge de toute classification limitative. Exemplaire par son intégrité et sa singularité, l'oeuvre de King Crimson - treize albums studio objets d'une série de rééditions unanimement saluée comme un modèle du genre, mais aussi une discographie live pléthorique - mérite plus que jamais d'être (re)découverte.

Par Aymeric Leroy
Chez Le mot et le reste

|

Auteur

Aymeric Leroy

Editeur

Le mot et le reste

Genre

Rock

King Crimson

Aymeric Leroy

Paru le 21/11/2025

256 pages

Le mot et le reste

22,00 €

9782384317202
