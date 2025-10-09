Le pacte de Noël

C'était censé être un arrangement... mais Noël a ses propres plans. Entre un nouveau-né fourni sans mode d'emploi, une mère azimutée et quelques secrets en passe d'être révélés, la vie de Valentine est devenue un joyeux chaos. Surtout qu'Antoine, son boss, un homme aussi irrésistible qu'intransigeant, ne vit que pour son boulot et qu'il attend de Valentine qu'elle en fasse autant... Il a besoin d'elle ? Qu'à cela ne tienne, elle a besoin de lui, elle aussi ! Alors marché conclu : en échange de l'aide de la jeune femme sur les dossiers brûlants, Antoine se fera passer pour son fiancé et le père de son bébé pendant les fêtes de fin d'année. Un faux couple, quelques mensonges bien ficelés... et une cohabitation dangereusement rapprochée. Très vite, les regards brûlants se multiplient, la tension monte et les limites deviennent floues. Leur accord était clair pourtant. Mais quand la magie de Noël entre en jeu, difficile de garder les choses strictement professionnelles ! Ce livre a précédemment été publié en grand format sous le titre Un boss dans mon chalet.