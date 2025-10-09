Inscription
#Roman francophone

Le pacte de Noël

Erin Graham

C'était censé être un arrangement... mais Noël a ses propres plans. Entre un nouveau-né fourni sans mode d'emploi, une mère azimutée et quelques secrets en passe d'être révélés, la vie de Valentine est devenue un joyeux chaos. Surtout qu'Antoine, son boss, un homme aussi irrésistible qu'intransigeant, ne vit que pour son boulot et qu'il attend de Valentine qu'elle en fasse autant... Il a besoin d'elle ? Qu'à cela ne tienne, elle a besoin de lui, elle aussi ! Alors marché conclu : en échange de l'aide de la jeune femme sur les dossiers brûlants, Antoine se fera passer pour son fiancé et le père de son bébé pendant les fêtes de fin d'année. Un faux couple, quelques mensonges bien ficelés... et une cohabitation dangereusement rapprochée. Très vite, les regards brûlants se multiplient, la tension monte et les limites deviennent floues. Leur accord était clair pourtant. Mais quand la magie de Noël entre en jeu, difficile de garder les choses strictement professionnelles ! Ce livre a précédemment été publié en grand format sous le titre Un boss dans mon chalet.

Par Erin Graham
Chez Editions ESI



Auteur

Erin Graham

Editeur

Editions ESI

Genre

Romance sexy

Le pacte de Noël

Erin Graham

Paru le 09/10/2025

336 pages

Editions ESI

8,90 €

9782371267695
