Noël, annulez tout !

Misa Miliko

Oubliez les guirlandes : cette année, Noël rime avec défis, amour et sarcasmes. Noémie, cynique et désabusée, a banni Noël de sa vie depuis un certain temps. Marquée par des souvenirs amers, elle transforme chaque fin d'année en un festival anti-fêtes : soirées barricadées chez elle, railleries affûtées et allergie aux guirlandes. Mais cette fois, le destin s'en mêle. Entre une rencontre avec un inconnu aussi attirant que déconcertant et un pari audacieux sous les lumières de Paris, Noémie va découvrir que, parfois, les fêtes peuvent réserver quelques surprises... si on ose se laisser surprendre. Attention, ceci n'est pas une romance de Noël. Quoique...

Par Misa Miliko
Chez Editions ESI

Auteur

Misa Miliko

Editeur

Editions ESI

Genre

Comédie romantique et humorist

Noël, annulez tout !

Misa Miliko

Paru le 09/10/2025

336 pages

Editions ESI

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782371267671
