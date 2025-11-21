Tearmoon Empire Story Tome 6

C'est pourtant évident... Je vais lui faire sa fête ! Bien décidée à tuer dans l'oeuf la révolte du peuple Lulu, Mia se rend dans l'immense et paisible forêt où ils habitent... Un bataillon de soldats y a déjà été déployé, et Mia découvre avec effroi qu'il est dirigé par... Dion, l'homme chargé de son exécution lors de sa première vie ! Malgré sa peur, la princesse va user de son arme la plus redoutable pour contraindre l'armée au retrait : les caprices ! Le destin jouera-t-il encore une fois en sa faveur ? Les dés sont désormais lancés... Autrefois bonne à rien, la princesse lutte contre le destin et profite de l'occasion qui lui est donnée pour réparer l'histoire ! I