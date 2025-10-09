Inscription
#Roman étranger

Nadie nada nunca

Juan José Saer

ActuaLitté
Le roman le plus politique de Saer A Rincón, dans la chaleur aride de l'été, le temps passe sans fin. La touffeur attise les passions comme la violence. Jusqu'au jour où des chevaux sont mystérieusement retrouvés morts. Est-ce là l'oeuvre d'un fou ou d'une vengeance dissimulée ? Y a-t-il un ou plusieurs assassins ? Tout à ses amours illégitimes avec Elisa, Le Chat se voit confier la garde d'un cheval. Parviendra-t-il à le protéger ? Alors que les autorités semblent se désintéresser de ces meurtres, le danger sourd imperceptiblement. De la mort d'un animal à la mort d'un homme, certains sont prêts à tout pour dissimuler la vérité. Avec Nadie nada nunca , Juan José Saer évoque métaphoriquement la dictature militaire argentine et interroge plus que jamais l'acte d'écrire. Nadie nada nunca est l'une des oeuvres les plus ambitieuses et des plus novatrices de Saer.

Par Juan José Saer
Chez Le Tripode Editions

|

Auteur

Juan José Saer

Editeur

Le Tripode Editions

Genre

Littérature Espagnole

Nadie nada nunca

Juan José Saer

Paru le 09/10/2025

Le Tripode Editions

20,00 €

ActuaLitté
9782370554727
