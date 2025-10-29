Inscription
#Essais

Pratique de la numérologie créative

Laurence Thiévin

La Numérologie Créative® est une méthode de connaissance de soi pour accompagner les personnes dans leur évolution de vie personnelle et professionnelle. Simple et puissant, cet outil permet d'agir avec plus de discernement, de développer sa créativité et ainsi, pouvoir avancer dans l'inconnu avec confiance. Initiée par Colette Le Floch en 1997, cette méthode prend appui sur la dimension symbolique des nombres comme base pour révéler les potentiels. Loin d'une vision déterministe, la Numérologie Créative® apporte aux particuliers et aux professionnels, des outils de connaissance de soi éminemment puissants et concrets. A tous, ce guide apporte des outils pour révéler les talents, identifier les besoins et ressources, reconnaître les freins et points de vigilance. Il apporte à tous les professionnels de l'accompagnement une méthode complémentaire à leur pratique (coaching, psychologie, orientation).

Par Laurence Thiévin
Chez InterEditions

|

Auteur

Laurence Thiévin

Editeur

InterEditions

Genre

Numérologie

Pratique de la numérologie créative

Laurence Thiévin

Paru le 13/11/2025

240 pages

InterEditions

28,00 €

ActuaLitté
9782729624682
