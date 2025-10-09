Pornografia

Sept histoires visionnaires qui pulvérisent nos fantasmes. Les derniers survivants de l'humanité sont enfermés dans un zoo, leur extinction est désormais certaine, mais les pandas, maîtres du monde, les maintiennent en vie et tentent de les convaincre de se reproduire... Une incroyable nouveauté technologique, le Small With Youtm, permet aux individus de devenir minuscules et de se transformer en jouets de plaisir... Un mystérieux Messie réalise n'importe quel voeu pour 24 heures : certains choisissent richesse ou célébrité, d'autres de faire l'amour dans la peau d'une personne du sexe opposé... Alice Scornajenghi invente des mondes où les configurations sexuelles se démultiplient, brisant les barrières des genres, des espèces et du temps. A mi-chemin entre la dystopie de Black Mirror et la fantaisie de Wes Anderson, ces récits insolents et excitants déconstruisent avec finesse notre société patriarcale hétérocentrée.