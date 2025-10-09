Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Pornografia

Audrey Richaud, Alice Scornajenghi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sept histoires visionnaires qui pulvérisent nos fantasmes. Les derniers survivants de l'humanité sont enfermés dans un zoo, leur extinction est désormais certaine, mais les pandas, maîtres du monde, les maintiennent en vie et tentent de les convaincre de se reproduire... Une incroyable nouveauté technologique, le Small With Youtm, permet aux individus de devenir minuscules et de se transformer en jouets de plaisir... Un mystérieux Messie réalise n'importe quel voeu pour 24 heures : certains choisissent richesse ou célébrité, d'autres de faire l'amour dans la peau d'une personne du sexe opposé... Alice Scornajenghi invente des mondes où les configurations sexuelles se démultiplient, brisant les barrières des genres, des espèces et du temps. A mi-chemin entre la dystopie de Black Mirror et la fantaisie de Wes Anderson, ces récits insolents et excitants déconstruisent avec finesse notre société patriarcale hétérocentrée.

Par Audrey Richaud, Alice Scornajenghi
Chez La Musardine

|

Auteur

Audrey Richaud, Alice Scornajenghi

Editeur

La Musardine

Genre

Littérature érotique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail
Retrouver tous les articles sur Pornografia par Audrey Richaud, Alice Scornajenghi

Commenter ce livre

 

Pornografia

Alice Scornajenghi trad. Audrey Richaud

Paru le 09/10/2025

160 pages

La Musardine

19,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782364906785
9782364906785
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.