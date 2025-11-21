Le numéro 2025/2 volume 33 du Bulletin d'histoire et d'épistémologie des sciences de la vie reprendra pour thématiques l'histoire de l'examen par l'humain des animaux dans la seconde partie du dossier "? L'expérimentation animale comme outil de connaissance en biologie et en médecine ? " coordonné par Antonine Nicoglou (maîtresse de conférences en philosophie, Faculté de médecine de l'Université de Tours) et Caroline Angleraux (Postdoctorante, dans le laboratoire "? Imagerie et Cerveau ? ", INSERM, Tours). Il aura pour approche, l'histoire croisée des neurosciences et de l'expérimentation animale. Ainsi, Laurent Goffart nous permettra d'explorer les problématiques liées à la "? Neurophysiologie de l'orientation visuelle du regard ? : Apports des études chez le singe macaque ? "? ; tandis que Tiphaine Lours nous donnera à réfléchir sur le fait de "? Redéfinir la greffe grâce à la physiologie expérimentale au mitan du XIXe ? siècle ? " en mettant en lumière les enjeux et limites de l'expérimentation animale dans le développement de nouvelles thérapeutiques chirurgicales. Nicolas Brardemmènera les lecteurs du côté des "? neurosciences cognitives chez le primate non humain ? " dans la double perspective de l'éthique et de la communication ? ; alors que Clara Charlet, aux prises avec des problématiques actuelles, nous parlera des liens profonds qui existent entre "? Expérimentation animale et pathologies environnementales ? " et du moment où le laboratoire du soin devient le milieu écosystémique. Enfin Meyssa Ben Saad nous fera découvrir quelques pans de la zoologie arabe médiévale dans un article intitulé "? Observation et expérience(s) dans le Kitâb al-Hayawân d'al-Gâhiz (776-868). ? " Dans des champs historiques et épistémologiques plus vastes, Elodie Rubio-Lopez s'interrogera avec le lecteur sur le fait de "? Quantifier le normal et le pathologique ?? Une démarche périmée dans la nouvelle nomenclature des troubles mentaux du DSM-5 ??? ". Enfin Pascal Duris évoquera le "? bon usage des dictionnaires en histoire des sciences du vivant ? "