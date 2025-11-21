Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

L’expérimentation animale comme outil de connaissance en biologie et en médecine

Caroline Angleraux, Antonine Nicoglou

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le numéro 2025/2 volume 33 du Bulletin d'histoire et d'épistémologie des sciences de la vie reprendra pour thématiques l'histoire de l'examen par l'humain des animaux dans la seconde partie du dossier "? L'expérimentation animale comme outil de connaissance en biologie et en médecine ? " coordonné par Antonine Nicoglou (maîtresse de conférences en philosophie, Faculté de médecine de l'Université de Tours) et Caroline Angleraux (Postdoctorante, dans le laboratoire "? Imagerie et Cerveau ? ", INSERM, Tours). Il aura pour approche, l'histoire croisée des neurosciences et de l'expérimentation animale. Ainsi, Laurent Goffart nous permettra d'explorer les problématiques liées à la "? Neurophysiologie de l'orientation visuelle du regard ? : Apports des études chez le singe macaque ? "? ; tandis que Tiphaine Lours nous donnera à réfléchir sur le fait de "? Redéfinir la greffe grâce à la physiologie expérimentale au mitan du XIXe ? siècle ? " en mettant en lumière les enjeux et limites de l'expérimentation animale dans le développement de nouvelles thérapeutiques chirurgicales. Nicolas Brardemmènera les lecteurs du côté des "? neurosciences cognitives chez le primate non humain ? " dans la double perspective de l'éthique et de la communication ? ; alors que Clara Charlet, aux prises avec des problématiques actuelles, nous parlera des liens profonds qui existent entre "? Expérimentation animale et pathologies environnementales ? " et du moment où le laboratoire du soin devient le milieu écosystémique. Enfin Meyssa Ben Saad nous fera découvrir quelques pans de la zoologie arabe médiévale dans un article intitulé "? Observation et expérience(s) dans le Kitâb al-Hayawân d'al-Gâhiz (776-868). ? " Dans des champs historiques et épistémologiques plus vastes, Elodie Rubio-Lopez s'interrogera avec le lecteur sur le fait de "? Quantifier le normal et le pathologique ?? Une démarche périmée dans la nouvelle nomenclature des troubles mentaux du DSM-5 ??? ". Enfin Pascal Duris évoquera le "? bon usage des dictionnaires en histoire des sciences du vivant ? "

Par Caroline Angleraux, Antonine Nicoglou
Chez Kimé

|

Auteur

Caroline Angleraux, Antonine Nicoglou

Editeur

Kimé

Genre

Epistémologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur L’expérimentation animale comme outil de connaissance en biologie et en médecine par Caroline Angleraux, Antonine Nicoglou

Commenter ce livre

 

L’expérimentation animale comme outil de connaissance en biologie et en médecine

Caroline Angleraux, Antonine Nicoglou

Paru le 21/11/2025

128 pages

Kimé

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380721904
9782380721904
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Prix littéraires 2025 : comment le Goncourt était prévisible OnlyFanes... ou la vie d'éditrice, quand t’as plus un radis Scandale Agessa : les documents qui révèlent dix ans d’illégalité assumée Le Prix Philippe Sollers change en cours de route : exit Beigbeder et Naulleau
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.