Un expert de l'énergie et du climat bat en brèche les objections à l'encontre de la transition énergétique, qu'elles proviennent des négateurs du dérèglement climatique ou de la mouvance écologiste. Il l'affirme : les solutions sont là, mais il n'y a plus de temps à perdre ! Les énergies du soleil et du vent sont déployées de plus en plus rapidement à travers le monde. Parvenues à un sommet, les émissions de CO 2 - gaz à effet de serre à l'origine du dérèglement climatique - vont enfin reculer, lentement d'abord, puis plus rapidement. L'étape suivante, c'est d'utiliser cette électricité verte, dont le potentiel est quasi illimité, pour chasser le pétrole, le charbon et le gaz des bâtiments, des usines et des transports. Pour le ciment, les avions et certaines émissions de l'agriculture, ce sera difficile et coûteux, mais pas impossible. En parallèle, il faudra mettre en oeuvre des politiques incluant la sobriété. Mais celle-ci ne saurait constituer à elle seule une alternative crédible à la transition énergétique. Prétendre imposer la décroissance aux peuples du monde ne pourrait que les dresser contre le changement et en faire des proies faciles pour les populismes. L'auteur démonte ici les principales critiques adressées aux solutions techniques disponibles dès à présent : les énergies renouvelables et l'électrification. Qu'elles viennent des défenseurs des énergies fossiles, des partisans de la décroissance ou des fanatiques du nucléaire, ces remises en cause de la transition énergétique n'ont d'autre effet que de la retarder davantage et d'accroître les dangers du dérèglement climatique.