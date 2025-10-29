QUE PENSEZ-VOUS DE VOS FESSES ? Probablement pas la même chose selon que vous ayez soixante ou vingt ans, que vous soyez un homme ou une femme, que vous vous appeliez Louis XIV ou Kim Kardashian ! Certaines époques les préfèrent petites ou grosses, tendres ou musclées, mais que se cache-t-il derrière nos opinions sur les derrières ? Dans un essai graphique aussi drôle que rigoureux, l'autrice Erell Hannah et le dessinateur Fred Cham se penchent sur une partie de l'anatomie dont la perception a radicalement changé au cours des siècles, pour mieux explorer l'Histoire des représentations du corps. Pourquoi les fesses sont-elles apparues dans l'évolution ? Quand avons-nous commencé à les regarder dans des miroirs, et que cela a-t-il changé ? La cellulite est-elle une maladie ? Et pourquoi deux médecins allemands ont-ils pincé plus de 1000 fesses pour la science ? En s'appuyant sur de nombreuses études de biologistes, de philosophes, d'historiens, de sociologues, et sur des références issues de la pop culture, cette BD libératrice et incisive interroge la construction sociale de la norme et de la pathologie, les critères de beauté genrés, ou le rapport que l'Occident entretient aux corps racisés. Pour un vrai face à fesses avec nos préjugés !