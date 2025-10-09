Inscription
1 message par jour de votre guide spirituel

ActuaLitté
365 messages de votre guide spirituel pour avancer au quotidien... CHAQUE JOUR, RECEVEZ UN MESSAGE PROFOND DE VOTRE GUIDE SPIRITUEL POUR ACCOMPAGNER VOTRE QUOTIDIEN. Véritable compagnon de soin et d'aide, ce livre inspirant présente 365 messages canalisés par Géraldine Garance en reliance avec les êtres de lumière, afin de prendre soin de vous, de mieux comprendre vos situations de vie et d'obtenir des clés pour avancer plus sereinement. Tout au long de cet ouvrage, votre guide spirituel sera à vos côtés, abordant tous les sujets, vous invitant à faire une introspection grâce à ses enseignements précieux et à mettre en application ses conseils, pour améliorer votre existence et mieux percevoir le monde qui vous entoure.

Géraldine Garance

Exergue

Esotérisme

1 message par jour de votre guide spirituel

Paru le 09/10/2025

320 pages

21,00 €

9782361889685
