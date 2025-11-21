Inscription
#Manga

My Fluffy Moody Crush

Nayuta Nago

ActuaLitté
Dans un monde où les humains et les demi-humains coexistent, Kou, mi-loup-garou mi-vampire, travaille dans un café. Après un terrible accident survenu durant son enfance, il évite le contact avec les humains. De fait, leur sang lui fait terriblement envie... Un jour, son ami d'enfance Itsuki, revient dans sa vie et commence à travailler avec lui au café. Itsuki est déterminé à se rapprocher du jeune vampire, mais Kou tente de garder ses distances. Cependant, il semblerait qu'Itsuki ne veuille pas seulement être ami avec Kou ? - L'histoire d'un petit loup sauvage qui ne demande qu'à être apprivoisé ! - Un amour qui transcende les différences ! - LE PLUS MIGNON DES GRUMPY CAT !

Par Nayuta Nago
Chez Taifu Comics

|

Auteur

Nayuta Nago

Editeur

Taifu Comics

Genre

Yaoi/homosexualité masculine

Retrouver tous les articles sur My Fluffy Moody Crush par Nayuta Nago

Commenter ce livre

 

My Fluffy Moody Crush

Nayuta Nago

Paru le 05/12/2025

186 pages

Taifu Comics

9,35 €

ActuaLitté
9782375065839
© Notice établie par ORB
