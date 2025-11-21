My Fluffy Moody Crush

Dans un monde où les humains et les demi-humains coexistent, Kou, mi-loup-garou mi-vampire, travaille dans un café. Après un terrible accident survenu durant son enfance, il évite le contact avec les humains. De fait, leur sang lui fait terriblement envie... Un jour, son ami d'enfance Itsuki, revient dans sa vie et commence à travailler avec lui au café. Itsuki est déterminé à se rapprocher du jeune vampire, mais Kou tente de garder ses distances. Cependant, il semblerait qu'Itsuki ne veuille pas seulement être ami avec Kou ? - L'histoire d'un petit loup sauvage qui ne demande qu'à être apprivoisé ! - Un amour qui transcende les différences ! - LE PLUS MIGNON DES GRUMPY CAT !