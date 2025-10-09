Inscription
#Essais

Pour une érotique du sensible

Aurore Vincenti

ActuaLitté
Les histoires qui nous font rêver érotisent le pouvoir et la violence. A tel point que nous avons du mal à penser le sexe en dehors des rapports de domination. Alors, quelle curiosité pouvons-nous déployer envers notre sexualité ? Dans la mêlée des injonctions, des normes et des violences, comment désirer autrement ? Investir le terrain de la sexualité, c'est revenir à la source du désir, là où le corps entre en résonance sensible et sensuelle avec le monde. Dans ce livre, Aurore Vincenti ouvre un chemin d'exploration enraciné dans le corps, en s'appuyant sur son expérience en éducation somatique et en puisant dans la sexologie clinique, la linguistique, les pensées du vivant et les féminismes queer. Cette investigation fait circuler réflexions, émotions et sensations. Elle invite à penser et expérimenter la sexualité à l'aune du sensible, à l'engager dans une résistance vulnérable et tendre. Cette perspective renouvelée ranime la vitalité, stimule la créativité et nous reconnecte à notre désir comme puissance d'agir.

Par Aurore Vincenti
Chez La Découverte

|

Auteur

Aurore Vincenti

Editeur

La Découverte

Genre

Sexualité

Pour une érotique du sensible

Aurore Vincenti

Paru le 09/10/2025

280 pages

La Découverte

20,00 €

ActuaLitté
9782348085239
