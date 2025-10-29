Dix ans plus tard

Quand deux âmes soeurs, séparées par des années de rancune et de mensonges, se retrouvent, la tension devient hautement palpable ! Dix ans plus tôt, Brie, plaquée de la pire des façons, fuit pour suivre des études littéraires à New York. Aujourd'hui, son passé se rappelle à elle. A la suite du décès de sa grand-mère, la voilà de retour à Breckenridge. Entre retrouvailles avec sa meilleure amie et rencontres inattendues, elle se sent enfin à nouveau à sa place. Mais quelle n'est pas sa surprise d'apprendre qu'Ash, son ex-petit ami, dont elle est toujours amoureuse, hérite d'une partie de la fortune familiale ! Pourquoi ne pas l'avoir prévenue de la maladie de sa grand-mère ? Pourquoi s'est-il montré si cruel, dix ans plus tôt ? Quels autres secrets lui cache-t-il ? Entre Brie et Ash, ç'a toujours été une évidence, mais l'amour sera-t-il suffisant ?