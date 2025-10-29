Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Dix ans plus tard

Laura Reed, Editions Butterfly

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Quand deux âmes soeurs, séparées par des années de rancune et de mensonges, se retrouvent, la tension devient hautement palpable ! Dix ans plus tôt, Brie, plaquée de la pire des façons, fuit pour suivre des études littéraires à New York. Aujourd'hui, son passé se rappelle à elle. A la suite du décès de sa grand-mère, la voilà de retour à Breckenridge. Entre retrouvailles avec sa meilleure amie et rencontres inattendues, elle se sent enfin à nouveau à sa place. Mais quelle n'est pas sa surprise d'apprendre qu'Ash, son ex-petit ami, dont elle est toujours amoureuse, hérite d'une partie de la fortune familiale ! Pourquoi ne pas l'avoir prévenue de la maladie de sa grand-mère ? Pourquoi s'est-il montré si cruel, dix ans plus tôt ? Quels autres secrets lui cache-t-il ? Entre Brie et Ash, ç'a toujours été une évidence, mais l'amour sera-t-il suffisant ?

Par Laura Reed, Editions Butterfly
Chez Butterfly

|

Auteur

Laura Reed, Editions Butterfly

Editeur

Butterfly

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dix ans plus tard par Laura Reed, Editions Butterfly

Commenter ce livre

 

Dix ans plus tard

Laura Reed, Editions Butterfly

Paru le 29/10/2025

336 pages

Butterfly

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487990081
9782487990081
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.