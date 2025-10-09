Au-delà des difficultés

"Rester fidèle à ses principes, c'est souvent choisir le silence quand d'autres crient pour exister". Entre récit personnel et réflexion critique, cet ouvrage explore les tensions entre éthique, loyauté et exercice du pouvoir en République centrafricaine. L'auteur y retrace un engagement fondé sur la rigueur, la résilience et le refus des compromissions, dans un contexte marqué par l'instabilité institutionnelle et les logiques clientélistes. Nourri d'une expérience de terrain, il offre une contribution essentielle à la réflexion sur le leadership, la réforme de l'administration publique et la place de l'intégrité dans l'action publique.