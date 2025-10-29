Inscription
#Imaginaire

Le spectre d'Atacama

Alain Connes, Danye Chéreau, Jacques Dixmier

Ce roman nous invite à partager la quête de la vérité dans la peau d'un scientifique, d'une physicienne rescapée d'un séjour quantique et d'un as de l'informatique. Chemin faisant, le lien entre espace et musique se révèle, avec Messiaen et son Quatuor pour la fin du Temps, avec les spectres mystérieux captés par l'observatoire d'Alma au Chili. A l'aléa du quantique vont se mêler celui, rebelle, des nombres premiers et celui des topos du grand mathématicien Alexandre Grothendieck, dont on écoutera les motifs. Le diable aussi jouera son rôle. Il sévit dans le machine learning qui l'emporte au jeu sans que l'on puisse comprendre pourquoi. Qui gagnera la partie ?

Par Alain Connes, Danye Chéreau, Jacques Dixmier
Chez Editions Odile Jacob

|

Auteur

Alain Connes, Danye Chéreau, Jacques Dixmier

Editeur

Editions Odile Jacob

Genre

Science-fiction

Le spectre d'Atacama

Alain Connes, Danye Chéreau, Jacques Dixmier

Paru le 29/10/2025

320 pages

Editions Odile Jacob

10,50 €

9782415013530
