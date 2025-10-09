Plongez au coeur de la véritable histoire du vin, depuis 11 500 ans, en trente épisodes clés. Des traditions antiques aux lettres de noblesse des plus grands crus, de Noé à Dom Pérignon, du Croissant fertile à la Lettonie en passant par Bordeaux, la grande odyssée du vin se déploie. L'invention de la bouteille, les festins des ducs de Bourgogne ou encore le succès actuel de l'oenotourisme offrent de multiples rebondissements. Le vin s'y révèle sous tous ses aspects, historiques, culturels et symboliques. Une fresque riche en découvertes, à dévorer comme un roman. Collection " Un peu, beaucoup, passionnément " : plongez dans les grands sujets de culture générale à la manière d'un roman. Des experts passionnés vous entraînent dans un récit immersif, riche en rebondissements et en révélations.