Les volcans en questions

Un livre pour tout apprendre sur les volcans, un sujet passionnant et primordial dans l'apprentissage des primaires. L'auteur, Arnaud Guérin, est un expert dans son domaine, volcanologue de métier, dont la pédagogie a déjà été appréciée dans son documentaire Arte Des volcans et des hommes. Un ouvrage dans la collection "Topic" , riche en photos et en illustrations réalistes pour donner à voir le réel. 16 questions clés pour apprendre et maîtriser cette grande thématique scolaire en toute simplicité ! Qu'est-ce qu'un volcan ? Est-ce qu'un volcan, c'est comme une montagne ? Où y a-t-il des volcans sur Terre ? Est-ce qu'il y a des volcans sous les océans ? Est-ce qu'un volcan crache du feu ? Comment la lave liquide devient-elle une pierre ? Quels sont les différents types d'éruptions ? Pourquoi un volcan fume-t-il et gronde-t-il ? Volcans endormis et volcans actifs, quelle différence ? Les volcans sont-ils dangereux ? Les volcans peuvent-ils changer le climat ? Pourquoi vivre au pied des volcans ? Existe-t-il des mythes autour des volcans ? Comment les volcanologues surveillent-ils les volcans ? Qu'est-ce qu'un geyser ? Comment aller voir un volcan ? "Topic" , une collection documentaire ludique Chaque paragraphe est associé à un pictogramme, à retrouver dans un sommaire alternatif en début d'ouvrage. Ces pictogrammes proposent une expérience de lecture différente, en piochant les informations d'une même catégorie. Envie de savoir de quoi parle le pictogramme diamant ? Rendez-vous aux pages indiquées par cette image mystère !