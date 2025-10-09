Inscription
#Roman francophone

Le Portrait de Dorian Gray

Oscar Wilde, Daniel Mortier, Michel Etienne

ActuaLitté
Dans cette oeuvre emblématique du XIXe siècle anglais, un jeune dandy d'une fascinante beauté sombre peu à peu dans la débauche. " L'expression était d'une cruauté atroce. Là, son âme même, émergeant de la toile, le dévisageait et l'appelait à son tribunal. " Devant son portrait, oeuvre d'un de ses amis, Dorian Gray, jeune homme d'une immense fortune et d'une exceptionnelle beauté, fait le voeu de rester tel qu'il est peint, tandis que son image vieillira à sa place. Exaucé par une intervention magique et fatale, Dorian cède alors à tous ses caprices et à toutes ses folies. Dans les quartiers élégants de Londres et les bouges du port, sous le masque de sa beauté intacte, il mène une vie de débauche et de crime. Esthète, monstre, dandy, il a décidé de faire de sa vie une oeuvre d'art. Une vie qui ressemble à celle d'Oscar Wilde, que la société victorienne lui fit payer en le condamnant aux travaux forcés...

Par Oscar Wilde, Daniel Mortier, Michel Etienne
Chez Pocket

|

Auteur

Oscar Wilde, Daniel Mortier, Michel Etienne

Editeur

Pocket

Genre

Littérature anglo-saxonne

Le Portrait de Dorian Gray

Oscar Wilde trad. Daniel Mortier, Michel Etienne

Paru le 09/10/2025

320 pages

Pocket

8,00 €

ActuaLitté
9782266355568
© Notice établie par ORB
