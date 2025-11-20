Inscription
#Essais

L'église de Saint-Nectaire en Auvergne

Dominique Allios, Géraldine Mallet, Alphonse Bellonte

Malgré sa notoriété, l'église romane de Saint-Nectaire n'avait pas fait l'objet d'une monographie. Cet ouvrage est une enquête critique la plus exhaustive possible qui a été menée au cours de sa restauration. Elle croise différentes disciplines, l'histoire, l'archéologie, la géologie, l'archéométrie, l'architecture, l'archéologie du bâti et l'histoire de l'art. Ecrit dans un langage clair, ce livre constitue aussi un manuel pour les étudiants afin de présenter toutes les modalités d'investigation qui tentent de répondre à différentes questions : quand et qui l'a faite ? Comment a-t-elle été construite ? Et de quelle manière l'architecture et les décors se combinaient avec la liturgie ? La sculpture exceptionnelle de Saint-Nectaire, nourrie de références antiques, porte un discours religieux et politique dans le mouvement de la réforme grégorienne au XIe et au XIIe siècle. Cette monographie est aussi le prétexte à une réflexion sur la création artistique en Auvergne et aux cultures européenne et méditerranéenne du Moyen Age. De nombreuses illustrations et plans appuient le discours.

Dominique Allios, Géraldine Mallet, Alphonse Bellonte

PU Rennes

Ouvrages généraux et thématiqu

Paru le 27/11/2025

35,00 €

9791041305223
