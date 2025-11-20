Inscription
#Essais

Capitales diplomatiques

Laurence Badel, Nicolas Badalassi, Anne-Sophie Gijs

A l'heure où les Etats-Unis et la Russie négocient en Arabie Saoudite pour trouver une issue à la guerre d'Ukraine, où un certain nombre d'agences internationales ont été installés depuis moins d'une vingtaine d'années dans le Golfe ou en Inde, cet ouvrage collectif propose une réflexion inédite sur la capitalité diplomatique, ses géographies, ses fonctions nouvelles. Il montre la cohabitation de pratiques juridiquement réglées, mais aussi d'usages paradiplomatiques et inédits. Il questionne les enjeux symboliques et pratiques entourant le statut de capitale diplomatique, compte tenu du contexte postcolonial et de l'évolution générale des relations internationales après la Seconde Guerre mondiale. Enfin, il permet d'interroger les limites de la déseuropéanisation diplomatique.

Par Laurence Badel, Nicolas Badalassi, Anne-Sophie Gijs
Chez PU Rennes

|

Auteur

Laurence Badel, Nicolas Badalassi, Anne-Sophie Gijs

Editeur

PU Rennes

Genre

Généralités

Capitales diplomatiques

Laurence Badel, Nicolas Badalassi, Anne-Sophie Gijs

Paru le 15/01/2026

PU Rennes

25,00 €

9791041305148
